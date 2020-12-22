Siemens Türkiye’de ‘Baş Hukuk Müşaviri’ ataması

Siemens Türkiye’nin Baş Hukuk Müşavirliği görevi için bir atama gerçekleştirildi. Şirketin hukuki süreçlerinin yeni sorumlusu Av. Bige Yücel oldu.

Siemens Türkiye Baş Hukuk Müşavirliği görevine Av. Bige Yücel atandı. 15 yılı aşkın süredir hukuk sektöründe farklı sorumluluklar üstlenen Yücel, şirketin kurumsal faaliyetlerinin denetimi ve temsili başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerinden sorumlu olacak.

İflas ve yeniden yapılandırma, toplu ve bireysel iş ilişkileri, haksız rekabet, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları, tahkim süreçleri dahil pek çok ticari hukuk alanında çalışmış bulunan Yücel, bu yeni atama neticesinde Siemens Türkiye’nin “Baş Hukuk Müşavirliği” görevini üstlendi.

Sankt Georg Avusturya Lisesi mezunu olan ve lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Bige Yücel; yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yaptı. Meslek hayatına 2002 yılında adım atan Yücel, ileri seviyede İngilizce ve Almanca biliyor.