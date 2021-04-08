Siemens’in kaçak akım koruma rölesi yenilendi

Siemens’in yıllardır satışa sunduğu yeni A tipi 5SV5 kaçak akım koruma rölesinin, yaşam alanları için etkili ve sağlıklı bir koruma imkanı sağladığı bildirildi.

Siemens Akıllı Altyapılar, yeni A tipi 5SV5 kaçak akım koruma rölesini tanıttı. Yenilenen ürünle yaşam alanlarında hayati risk oluşturabilecek kaçak akım konusuna etkili bir çözüm sağlanıyor. Yaşam alanlarında oluşacak kaçak akımlar, insan hayatını tehdit etmenin yanında yangın tehlikesi taşıyor. Güvenli bir yaşam ve çalışma ortamı için kaçak akım koruma rölesi kullanmak hayati önem arz ediyor.

Kaçak akıma karşı yapılan korumayla birlikte tesisat işçiliği, uygun ekipman kullanımı ve topraklama altyapısının olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Etkili ve doğru planlanmış bir tesisat projesi ve uygulamanın yanı sıra sistemde korunacak yüklerin iyi değerlendirilerek doğru ve kaliteli bir koruma ürünü seçmek kaçak akımdan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor.

’’Kullanılan elektronik cihazlar değişirken koruma ürünleri de değişmeli ’’

Konu hakkında konuşan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, ’’Kullandığımız cihazlar teknolojinin gelişimiyle değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Uzun yıllardır hayatımızda olan elektrikli cihazlar bugün çok faklı formlarda karşımıza çıkıyor. Cihazlar değişip gelişirken kaçak akıma karşı kullanılan cihazların da bu cihazların değişimine paralel olarak yenilenmesi gerekiyor. Şirketimiz bu ihtiyaçtan yola çıkarak A tipi 5SV5 kaçak akım koruma rölesini yeni teknolojik ürünlere uyumlu olacak şekilde yeniledi’’ dedi.

Her ihtiyaca uygun versiyon

Verilen bilgiye göre, kaçak akım koruma röleleri yaptıkları koruma seviyeleri dikkate alındığında teknik olarak AC, A, F ve B/B+ tipleri olarak gruplandırılıyor. Bu tipler temelde koruma yaptıkları tesisattaki yükler dikkate alınarak seçiliyor. Temel yüklerin olduğu sistemlerde AC ve A tipi, ileri seviye/endüstriyel yüklerin olduğu sistemlerde F ve B/B+ seçimi uygun oluyor.

Evler/ofisler için en uygun ürün A tipi kaçak akım koruma rölesi oluyor. A tipi kaçak akım koruma rölesi LED aydınlatma, klima, bilgisayar ve elektrikli diğer ev aletlerinin olduğu bir evde/ofiste sağlıklı koruma yapabilecek olmasından dolayı tercih ediliyor.