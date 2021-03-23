SIFI İlaç, Türkiye’de pazarlama yetkileri aldığını duyurdu

Netildex, Netira ve Eyestil gibi önde gelen oftalmik ürünlerin yakında doğrudan SIFI İlaç tarafından pazarlanacağı açıklandı.

Oftalmik şirketi olan SIFI, pazarlama yetkilerinin eski yerel distribütöründen yüzde 100 iştiraki SIFI İlaç A.Ş’ye devrinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylandığını açıkladı. Bu onayların; Netira, Netildex, Eyestil ve Prenacid oftalmik ilaçlarının farklı formülasyonlarını kapsadığı bildirildi.

SIFI Baş Ticari Direktörü Gilberto Dalesio şunları söyledi: "Bu onaylar, SIFI’nin Avrupa’daki rekabetçi konumunu güçlendirmede önemli bir kilometre taşıdır. Eski distribütörümüz TEKA İlaç’ın yoğun çalışması sayesinde ürünlerimiz iyi biliniyor ve Türk oftalmi camiasında çok takdir ediliyor".

Konuyu değerlendiren SIFI İlaç Genel Müdürü Nahide Sarışın, "En yaygın göz bozukluklarının etkili şekilde tedavi edilmesi için Türk hasta ve doktorlarımıza kanıtlanmış ürünlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, SIFI’nin Türkiye’ye uzun vadeli bağlılığının bir işareti olarak, karşılanmamış ihtiyaçların çözümü için Ar-Ge bölümümüzden daha fazla yenilik getirmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.