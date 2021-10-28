Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek

Bireysel Emeklilik ürünü satan emeklilik şirketleri, bundan böyle bireysel emeklilik ile birlikte bir paket olarak hayat, sağlık, ferdi kaza ve seyahat sağlık ürünlerini de satabilecek.

Bu ay başında yayınlanan Bütünleşik Emeklilik Planına İlişkin Genelge ile hayat ve sağlık branşlarındaki ürünlerin Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından satışı yapılan BES ile birlikte ‘bütünleşik’ bir güvence paketi olarak sunulmasının önü açıldı. Yayınlanan bu genelgenin sektör için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, ’’Bugüne kadar ayrı ayrı ürünler halinde sattığımız özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile hayat ve bireysel emekliliğin bütünleşik bir ürün olarak aynı pakette sunulması hem sigortalılar için bir avantaj hem de sigorta pazarını büyütebilmek için önemli bir gelişme’’ dedi.

Pandeminin hepimize sağlığın ve tasarrufun önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Gür, pandemi döneminde tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde yüzde 60 oranında bir büyüme yaşandığını aktardı. Öte yandan 18 yaşın altına BES yapılmaya başlanmasıyla birlikte kısa bir süre içinde 18 yaş altı 50 bin kişinin sisteme dahil olduğunu ifade eden Gür, ‘bütünleşik’ BES ürününün sağlayacağı ek faydalara da dikkat çekti.

Sağlık, hayat ve bireysel emeklilik ürünlerinin yanı sıra ferdi kaza ve seyahat sağlık ürününün de eklenebildiği bu yeni paketi tercih edenlerin indirimli check-up, göz muayenesi, diş röntgeni, ambulans hizmeti ve tıbbi danışmanlık alabileceklerinin altını çizdi.

Sigorta sektörünün makro verilerini değerlendiren Gür, ’’Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayı sektörümüz 53 milyar TL üretim yapmıştı, bu yıl ise 62,5 milyar TL üretimle yüzde 17’lik bir prim artışı yakaladık’’ dedi. 2020 yıl sonu kapanış rakamının önceki yıla göre yüzde 19’luk bir büyümeye işaret ettiğini belirten Gür, 2021 yıl sonu için de benzer bir oran beklediklerini açıkladı.

2022 yılında BES’in yanı sıra iklime bağlı ürünlerde ve katılım sigortacılığında gelişmeler olacağını ifade eden Gür ’’Vakıf ve sandıklardaki fonların aktarımı ve 18 yaş altının BES’e girmesiyle önümüzdeki yıl sonuna kadar artı 40 milyar TL lik bir potansiyel öngörüyoruz. Bunun yanı sıra katılım sigortacılığında pencere usulü çalışma bitiyor ve katılım sigortacılığı şirketleri kuruluyor. Bu konuda hassasiyetleri olan vatandaşlarımız bundan böyle sigortaya daha sıcak bakabilecekler’’ şeklinde konuştu.

Gür, iklim değişikliğinin getirdiği risklerle ilgili TARSİM’in sunduğu ürünlerin teminatlarının genişletildiğini belirtti. Gür’ün açıklamasına göre belli ürünlerde dolu, don, sel, fırtına, hortumun yanı sıra köy bazlı kuraklık verim sigortası da sunuluyor.