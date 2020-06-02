"Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor"

PwC’nin sigorta sektörüne yönelik hazırladığı COVID-19’un ötesi: Kriz sonrası dünya için beş temel stratejik öncelik raporunda yayınlandı.
COVID-19 krizi, rekabetçi stratejilerin önemini daha da vurguladığının belirtildiği raporda sigorta şirketlerinin ürünleri ve krizle mücadele yöntemi ne olursa olsun, eskisinden daha güçlü olmaları için beş önemli stratejik öncelik bulunduğu belirtildi. Raporda beş stratejik öncelik şöyle sıralandı: Maliyet yapısını yeniden düzenlemek ve verimliliği artırmak. Dijital dönüşümü hızlandırmak. Yeni gelir kaynakları oluşturmak. İş gücünü yeni dünyaya hazırlamak ve Sermaye verimliliğini güçlendirmek.
PwC Türkiye Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri Talar Gül sigorta sektörüne yönelik bu çalışmayı şöyle değerlendirdi: “Bu öncelikler her sağlam stratejinin halihazırda içinde barındırması gereken temel kavramlar. Ancak krizle mücadele, rekabetle ilgili bu zorunlulukların aciliyetini daha da artırdı ve hangi aksiyonların alınması, hangi fırsatlara odaklanılması gerektiğini tekrar gözler önüne serdi”.