"Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor"

PwC’nin sigorta sektörüne yönelik hazırladığı COVID-19’un ötesi: Kriz sonrası dünya için beş temel stratejik öncelik raporunda yayınlandı.

PwC’nin sigorta sektörüne yönelik hazırladığı COVID-19’un ötesi: Kriz sonrası dünya için beş temel stratejik öncelik raporunda sigorta şirketlerinin krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmaları için temel stratejiler ele alındı. Talar Gül sigorta şirketlerinin kriz sonrası için izleyeceği adımları özetledi: “Sigorta şirketlerinin ilk odağı operasyonel konular olabilir: Şirketinizi yeni dengelerde faaliyet göstermeye nasıl sağlıklı hazırlayabilirsiniz? Sonraki adım ise, krizin orta ve uzun vadeli etkilerini tespit edip, alınacak stratejik aksiyonları belirlemek olacak. Raporumuzda derinlemesine ele aldığımız beş stratejik önceliğin bu adımları atmak için sağlam bir başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz”.

COVID-19 krizi, rekabetçi stratejilerin önemini daha da vurguladığının belirtildiği raporda sigorta şirketlerinin ürünleri ve krizle mücadele yöntemi ne olursa olsun, eskisinden daha güçlü olmaları için beş önemli stratejik öncelik bulunduğu belirtildi. Raporda beş stratejik öncelik şöyle sıralandı: Maliyet yapısını yeniden düzenlemek ve verimliliği artırmak. Dijital dönüşümü hızlandırmak. Yeni gelir kaynakları oluşturmak. İş gücünü yeni dünyaya hazırlamak ve Sermaye verimliliğini güçlendirmek.

PwC Türkiye Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri Talar Gül sigorta sektörüne yönelik bu çalışmayı şöyle değerlendirdi: “Bu öncelikler her sağlam stratejinin halihazırda içinde barındırması gereken temel kavramlar. Ancak krizle mücadele, rekabetle ilgili bu zorunlulukların aciliyetini daha da artırdı ve hangi aksiyonların alınması, hangi fırsatlara odaklanılması gerektiğini tekrar gözler önüne serdi”.