Sigortalı çalışan sayısı Haziran’da yüzde 8,7 arttı

Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.
Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon oldu. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 109. sayısı yayımlandı. Haziran sayısında yer alan bilgilere göre Haziran ayında istihdam artışları hemen hemen tüm sektörlerde hız kesti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,4’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 11,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 oldu.
En hızlı istihdam artışı Muğla ve Antalya’da gerçekleşti. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı Muğla ve Antalya’da Haziran 2021’de yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 30,8 ve yüzde 25,2 oranında gerçekleşti. Çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde de, Antalya istihdamı en fazla artan ikinci il olurken, Muğla yedinci sırada yer alıyor. Benzer şekilde, KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan il yüzde 25,6 ile Muğla olurken, Antalya’daki artış yüzde 17,6 oldu.
Kadın çalışan sayısında artış
Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi. Haziran 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 521 bin, Mayıs ayına göre ise 112 bin arttı, toplam istihdam içindeki payı da yüzde 30,8’e çıktı.