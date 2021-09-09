Sigortalı çalışan sayısı Haziran’da yüzde 8,7 arttı

Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon oldu. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 109. sayısı yayımlandı. Haziran sayısında yer alan bilgilere göre Haziran ayında istihdam artışları hemen hemen tüm sektörlerde hız kesti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,4’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 11,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 oldu.

Nisan ve Mayıs aylarında, geçen yıl pandeminin ilk dalgasında alınan tam kapanma önlemlerinin oluşturduğu baz etkisinin de katkısıyla yüksek istihdam artışları gözlenmiş, Haziran ayı itibarıyla söz konusu yıllık değişim oranları geriledi. En belirgin değişim 19,1 puanlık düşüş ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Diğer taraftan, hız kesmekle birlikte, özellikle 2020 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma gösteren sektörlerde çift haneli yıllık istihdam artışlarının sürdüğü görüldü. Haziran 2021’de, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 10,7, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,1, inşaatta yüzde 22,8 ve ulaştırma ve depolamada yüzde 10 yıllık istihdam artışları gerçekleşti. Diğer taraftan, COVID-19 salgının en olumsuz etkilediği sektörlerden olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde son üç aydır istihdamın arttığı, Haziran ayında da artışın ivmelendiği gözlendi. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörü de en yüksek istihdam artışı yaşanan yüzde 32,2 ile sektör oldu. Bunun yanı sıra, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde ise istihdam artışı, gecikmeli toparlanmanın etkisiyle, yüzde 6,5 ile sınırlı düzeyde kaldı.

En hızlı istihdam artışı Muğla ve Antalya’da gerçekleşti. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı Muğla ve Antalya’da Haziran 2021’de yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 30,8 ve yüzde 25,2 oranında gerçekleşti. Çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde de, Antalya istihdamı en fazla artan ikinci il olurken, Muğla yedinci sırada yer alıyor. Benzer şekilde, KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan il yüzde 25,6 ile Muğla olurken, Antalya’daki artış yüzde 17,6 oldu.

Kadın çalışan sayısında artış

Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi. Haziran 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 521 bin, Mayıs ayına göre ise 112 bin arttı, toplam istihdam içindeki payı da yüzde 30,8’e çıktı.