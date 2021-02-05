Sinema salonlarına 16 milyon liralık destek

’Yerli Film Gösterim Desteği’ kapsamında 74 ilde 159 sinemaya 100’er bin lira nakit destek verileceği ve toplam tutarın 15.9 milyon TL olacağı bildirildi.

Pandemi döneminde kapatılan sinemalar yüzünden zor günler geçiren sinema sektörü Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile nefes alacak. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla 74 ilde 159 sinemaya toplamda 15.9 milyon TL destek verilecek. Bakanlığın daha önce sinemalara verdiği bir diğer destek ise yüzde 10 olan “Eğlence Vergisinin” 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmesiydi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından yapılan açıklamada; “Koronavirüs salgınından dolayı halen kapalı olan sinema salonlarımız çok zor günler geçiriyor. “Sinemasız Şehirler” oluşmaması adına SİSAY ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde sinemalarımız artık rahat bir nefes alacaklar. Çok hızlı ve etkili önlemler alarak sinema salonlarına can suyu sağlayan Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Sinema Genel Müdürlüğümüze tüm sektör adına teşekkürlerimizi sunarız” denildi.