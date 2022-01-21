Sleepy, ‘Sıfır Karbon Misyonu’ ile ürünlerini yeniledi

‘2021 Yılı Ev Tüketim’ araştırmasına göre kullanım oranında ilk sırada olan Sleepy, ‘Sıfır Karbon Misyonu’ ile ürünlerini yenilediğini duyurdu.

Ipsos’un ‘2021 Yılı Ev Tüketim’ araştırmasına göre bebek bezi, külot bez, yenidoğan ıslak havlusu ve tüm ıslak havlu kategorilerinde aynı anda birinci olan Sleepy, Sıfır Karbon Misyonu çerçevesinde tüm ürünlerini yeniden dizayn etti. Yenilenen ürün ambalajlarında yüzde 100 geri dönüştürülebilir filmler tercih edildi ve minimalist tasarımında bitki bazlı boyalar kullanıldı.

Marka, Sıfır Karbon Misyonu çerçevesinde; üretim alanlarında, tedarik zincirinde ve ürünlerinde yeni güncellemeler belirledi. Bu çerçevede nihai ürün üreticisi kimliğinden çıkıp tüm üretim proseslerini bünyesine katarak çevrenin, doğanın yani dünyanın ihtiyaç duyduğu özeni karşılamayı hedefliyor.

Birincilik başarısıyla birlikte ‘Sıfır Karbon Misyonu’ ve ürünlerdeki yenilenmeyi anlatan yeni reklam filminde; Sleepy’nin marka yüzü ve ikiz kız annesi olan ünlü oyuncu Pelin Akil rol alıyor. Saf, doğal, organik içerikli ürünleriyle dünyada ilkleri gerçekleştirerek tüketicinin büyük beğenisini kazanan ve 5 yıl gibi kısa bir sürede pazardaki dengeleri değiştirerek Türkiye’deki evlerde birinci sıraya yerleşen marka, sunduğu faydalı yeniliklerle öncü kimliğini korumayı ve başarısını geleceğe taşımayı hedefliyor.