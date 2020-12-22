Söğüt’teki maden sahasında dev altın rezervi bulundu

Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Söğüt’teki maden sahasında dev altın rezervi bulundu

Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber daha geldi.

Halka açık olan Gübretaş’ın Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşıyor. Küresel piyasalarda ons altın 1873 dolardan işlem görüyor. Rezervin bugünkü parasal değeri 6 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin borsada işlem göre hisseleri yüzde 9,94 artış gösterdi.
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