ŞOK Marketler 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiye daha istihdam sağladı

ŞOK Marketler, 2021 yılında da istihdam ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiye daha iş imkanı sunan ŞOK Marketler’in toplam çalışan sayısı 36 bini geçti.

ŞOK Marketler 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre ŞOK Marketler, 2021 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar liraya çıkardı. 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiye daha istihdam sağlayan ŞOK Marketler toplam 36 bin 365’e ulaşan çalışan sayısıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

Demirel: “Üreticilerimize destek oluyor, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2021 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili şunları ifade etti:

“Güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı iş stratejimizle 2021 yılının ilk üç ayında değişen koşullara hızla adapte olarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. ŞOK Marketler, sunduğu avantajlı fiyatlarla enflasyonla mücadeleye katkıda bulunarak hem hane hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarla birlikte müşterilerimize, çiftçilerimize, üreticilere ve ekonomiye sağladığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz.”

Uğur Demirel, salgın döneminde önemi daha da artan dijital alışveriş uygulaması için ise, “Cepte ŞOK”a ilişkin olarak da, “Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza hız vererek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefiyle önemli adımlar attık. Yenilenen “Cepte ŞOK” uygulamamız üzerinden farklı ödeme seçenekleriyle siparişleri aynı gün içinde güvenilir şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. ŞOK Marketler olarak, e-ticaret ve dijitalleşme alanında yenilikler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.