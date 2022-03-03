Sokağındaki zincir marketleri dize getirdi: Ekmek 1 TL’ye düştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ekmek fiyatını 1,25 liraya kadar indiren fırın, zincir marketleri dize getirdi. Rekabete geçen zincir marketler odun ekmeği 1 TL’ye kadar indirirken, aynı marketlerin ilçedeki diğer mahallelerdeki şubeleri ise odun ekmeği 2,5 liradan satmaya devam ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde ekmek satışı yapan bir fırın ekmeğin fiyatını 1.25 TL’ye indirmesi üzerine aynı sokakta bulunan zincir marketler anında harekete geçerek, ekmeğin fiyatını 1 TL’ye kadar indirdi. Fırın ile yanı başında bulunan zincir marketin fiyat indirimi yarışı vatandaşları şaşkına çevirirken, marketlerin aynı ilçede diğer mahallelerdeki şubelerinde ise ekmeği 2,5 ve 2,4 liradan satmaya devam ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar fırının fiyatları 1 TL’ye indirmesi ile marketlerin 80 kuruşa kadar indireceği yorumunu yaparken, vatandaşların ekmeğin 1,25 liraya satıldığı fırından ekmek satın alabilmek için yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Gazetecileri görünce söktüler

Gazetecilerin çekim yaptığını fark eden market çalışanları ise kapıda ve girişte yazılı olan ‘Ekmek 1 TL’ yazıları anında sökülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tekirdağ’da ekmek fiyatlarının 2 buçuk liraya çıktığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesinin halk ekmek için faaliyetlere başlaması da ekmek fiyatlarında geri adım attırmıştı.

“30 tane marketi varsa, sadece benim reyonlarımın dibinde bir liraya indirdi”

Ekmeği 1,25 liradan satan fırının işletmecilerinden Efe Yakup Bayrak Çeken yaptığı açıklamada, “Tekirdağ’da şuanda 30 tane marketi varsa, sadece benim reyonlarımın dibinde bir liraya indirdi. Ben şimdi mahalleye 1,25’e ekmek getirdim. Bana rekabet olsun diye ekmeği 1 liraya indirdiler ekmek satamayayım gideyim diye. Allah’a şükür buna rağmen milletimiz geliyor bizi tercih ediyor” dedi.

Halk ekmek sahaya iniyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Tüm Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri tarafından halk ekmek fabrikaları kurulur. Kurdukları bu halk ekmek sayesinde de özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ekmek verilir. Bunu normalde büyükşehir belediyeleri üstlenir. Maalesef biz yaklaşık sekiz yıldır büyükşehiriz. Bu konuyla ilgili en ufak bir girişim olmadı. Bu girişim olmadığı içinde bir bölgeye bakıyorsunuz 2 lira bir ilçeye bakıyorsunuz 2,5 lira, şimdi de ekmek fiyatları ile ilgili 3 lira konuşuluyor. Halk ekmek ucuz ekmek satarak vatandaşa ucuz ekmek veriyor. Ama şehirdeki ekmek fiyatlarının da dengesini oluşturuyor. Biz ilçe belediyesi olarak kendimiz bu işin içerisine girmek zorunda kaldık. Şuanda esnafımız çok küçük karlarla ekmek satıyor. Hem de özel kurumlar fabrikasyon ekmek üreten vatandaşlarımızda çok düşük fiyatlarla ekmek satıyor. Şuanda Süleymanpaşa’da 1 TL’den 3 liraya kadar ekmek satılıyor. Odun ekmekler 2 buçuk lira fabrikasyon ekmek ise 1.25 liraya satılıyor. Biz de Süleymanpaşa’da yaklaşık 26 fırının koordinasyonuyla bir çalışma yürüttük. Şehrin değişik noktalarında odun ekmeği biz 1,5 liradan satış yapacağız. 0 karla vatandaşımıza ekmek satılmış olacak. Biz hafta başı itibarıyla ekmek satışımıza başlamış olacağız. Büfeleri koyduk şimdi giydirmeleri yapılıyor. Şuanda vatandaşımız 1 TL’ye kadar ekmeğe ulaşabildiği için hatta bazı ulusal marketlerde ekmeğin fiyatının 1 TL’ye indirdi” dedi.