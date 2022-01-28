’’Sosyal medya hesapları ‘Dijital miras’ olarak devredilebiliyor’’

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Uzmanı Av. Görkem Gökçe, ’’Sosyal paylaşım platformlarındaki birikimler maddi ve manevi değer taşıyor. Hayatını kaybeden kişinin mirasçısı mahkemeye başvurduğunda sosyal medya platformlarındaki birikimler ‘dijital miras’ olarak devredilebiliyor’’ dedi.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla kullanıcılar sosyal medya hesaplarını ticari bir platform olarak da kullanmaya başladı. Özellikle influencerlar sosyal medya hesaplarını ticari bir işletme gibi kullanabiliyor. Kişi hayatını kaybettiğinde bu hesaplara ne olacağı konusu son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Dijital platformlar, dijital miras konusunda çözümler geliştirse de uzmanlar miras hukukunda yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiyor. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Uzmanı Av. Görkem Gökçe dijital miras konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

’’Dijital miras toplumsal ihtiyaçtır’’

‘Dijital mal varlığının’ gelişmekte olan bir kavram olduğunu aktaran Görkem Gökçe, ’’Sanal dünyada sosyal paylaşım ve diğer platformlardaki tüm birikimler dijital mal varlığı olarak değerlendiriyor. Bu birikimler maddi ve manevi değer taşıyor. Sanal dünyanın hayatımıza iyice girmesiyle sanal dünyadaki değerlerin, temel miras kurallarına dahil olabilme gibi bir gündem oluştu. Hayatını kaybeden kişinin yakınları birçok ülkede mahkemeye başvurarak yakınlarının dijital miraslarını talep ettiler ve haklı bulunanlar da oldu. Dijital miras toplumsal bir ihtiyaçtır’’ dedi.

’’Dijital miras konusunda hukuki düzenlemeler gerekli’’

Sosyal medya platformlarının dijital miras konusunu çözmeye başladıklarına da dikkat çeken Gökçe, ’’Örneğin Apple, yeni İOS sürümünde dijital mirasçı konusuna çözüm getirmişti. Vefat eden kişinin biriktirdiği dijital unsurlara erişim imkanı sağlamıştı. Teknoloji şirketleri çağdaş uygulamalar ile mahkeme süreçlerine gerek olmadan dijital miras ile ilgili çözümler geliştiriyor. Hukuki olarak da bu konunun çözümüyle ilgili yasal düzenlemeler gerekli. Mahkemeler toplumun ihtiyaçlarını çözecektir elbette. Ancak yasal olarak da düzenleme gereklidir. Özellikle ticari amaçlı kullanılan hesapların, kişi hayatını kaybettiğinde kaybolmaması gerekir. Güncel miras hukukumuz dijital miras kavramını tanımlamıyor. Temel kurallarla vatandaşlar bir talepte bulunduğunda ancak mahkemeler tarafından çözüm geliştiriliyor’’ ifadelerini kullandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde dijital mirasın davaya konu olduğunu belirten Gökçe, ’’Antalya’daki davada takip edebildiğimiz kadarıyla dijital mal varlığında ticari veya kişisel bir ayrım yapılmıştı. Ticari unsur davada vurgulanmıştı. Ticari olarak kullanılan hesapların dijital mirasa evleviyetle girmesi gerektiği kabul edilmişti. Mahkemeye gidildiğinde ticari hesaplar mirasçılara devredilebiliyor’’ diye konuştu.