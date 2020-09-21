Sporu seven erkekler için yeni koleksiyon raflarda yerini aldı

Sporu hayat tarzı haline getirmiş erkekler için DeFacto, yeni sezona yeni markası DeFactoFİT ile giriyor.

Erkeklerin tutkuyla bağlı oldukları spor dalları için DeFacto, yeni markası DeFactoFİT’i beğeniye sundu. Sonbahar-Kış sezonuna yeni spor markası ile giren tekstil firması, aktif spor, ev ve iç giyim ürünleri ile erkeklerin beğenisi kazanacak. Sezonun favori rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda, mavi ve gri de yerini alıyor.

Verilen bilgiye göre, koleksiyon ikili takımdan şorta, tişörtten sweatshirt’e koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, yoga, pilates, basketbol ya da farklı spor dallarını aktif olarak erkeklerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Koleksiyonda basketbol takımları favori parçalar arasında yer alıyor. Rahat ama cool duruşuyla tüm gözleri üzerine çeken DeFactoFİT, ev ve ofis şıklığında terletmeyen ve rahat kıyafetler giymek isteyen erkeklerin tercihleri arasında yer alacak.

Yeni koleksiyonun markanın mağazalarında, e ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.