Starbucks, şimdi CarrefourSA marketlerinde

Starbucks ile Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’de bir ilke imza attı. Starbucks, CarrefourSA’nın İstinye Hiper ve Anadoluhisarı Gurme marketlerinde kahve severlerle buluşuyor.

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks, Türkiye genelinde kahve tutkunlarına hizmet verdiği noktalarının sayısını günden güne artırırken İstinye CarrefourSA Hipermarketi’nde tüm içeceklerini, birbirinden lezzetli gıda ürünlerini ve kahve çekirdeklerini müşterilerle buluşturuyor.

Kutay Kartallıoğlu: “Müşterilerimize hizmetin doğrusunu sunuyoruz”

İiş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu; “Müşterilerimize hizmetin doğrusunu sunmak için marka iş birlikleriyle alışveriş deneyimini sürekli olarak geliştiriyoruz. Müşterilerimize alışveriş yaparken bir kahve molası, hatta kahvelerini içerken alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Böylelikle tüm ihtiyaçlara aynı adreste cevap verebiliyoruz” dedi. Kutay Kartallıoğlu, iki büyük markanın yan yana geldiği iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ve birlikteliğin kapsamının büyüyeceğine inandıklarını söyledi.

Starbucks, Anadoluhisarı CarrefourSA Gurme’de açıldı

Starbucks, Anadoluhisarı CarrefourSA Gurme’de yeni bir kiosk noktasıyla hizmet vermeye başladı. Hizmet noktalarında geri dönüşümlü malzeme ve sistemler kullanmaya önem veren Starbucks, aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe de hizmet ediyor.