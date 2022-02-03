banner4556

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

banner4336

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu
banner4582

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

banner4575

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’te bir gölet soğuktan tamamen dondu
Bilecik’te bir gölet soğuktan tamamen dondu
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321