Şubat ayında 826 milyon dolar değerinde çelik ihracatı yapıldı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artışla 3 milyon ton, yılın ilk 2 ayında ise yüzde 9,4 oranında artışla 6.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TCUD), şubat ayında çelik sektöründe yaşanan gelişmelere dair bilgiler paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artışla 3 milyon ton, yılın ilk 2 ayında ise yüzde 9,4 oranında artışla 6.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul çelik tüketimi şubat ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 2.8 milyon ton, yılın ilk iki ayı itibariyle yüzde 15,5 artarak, 5.9 milyon ton oldu.

İhracat

Şubat ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 0,8 oranında azalışla 1.3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 22 artışla 826 milyon dolar oldu. Ocak-Şubat döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 9,4 azalışla 2.6 milyon ton, değer itibariyle yüzde 9,1 artışla 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat

Şubat ayı ithalatı, 2020 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 19,5 artarak 1.3 milyon ton, değer yönünden ise, yüzde 40,5 artarak 874 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2020 yılının ilk iki ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 0,3 artışla 2.4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,8 yükselişle 1.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi

2020 yılının ilk iki ayında yüzde 102,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde sert bir düşüşle yüzde 89,6 seviyesine geriledi.

Dünya çelik üretimi

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Şubat ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 4,1 artış göstererek 150 milyon ton, yılın ilk iki ayında ise yüzde 6,6 artışla, 315 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayı itibariyle, Çin’in ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 oranında artışla 175 milyon tona yükselir iken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi yüzde 3,4 artışla 19.4 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise yüzde 4,7 oranında azalışla 15.4 milyon ton olarak geçekleşti.

Türkiye, üretimini yüzde 9,4 oranında arttırarak en fazla ham çelik üreten ülkeler arasında 7’nci sıradaki yerini korudu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden sektör hakkında şu değerlendirme yapıldı: ’’Türkiye’nin ham çelik üretimindeki artış devam etmektedir. 2021 yılının ilk 2 ayı itibariyle Türkiye, yüzde 9,4 artışla 6.4 milyon ton ham çelik üreterek, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 7’nci en büyük çelik üreticisi konumunu sürdürmüştür. Diğer taraftan, nihai mamul tüketimi de yılın ilk 2 ayında yüzde 15,5 oranında artışla 5.9 milyon tona yükselmiştir. Üretim ve tüketimde 2020 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan artışın, 2021 yılında da devam ediyor olması ümit vermektedir.

Yılın ilk 2 ayında ihracat miktar yönünden yüzde 9,4 azalırken, değer yönünden yüzde 9,1 oranında artmış bulunmaktadır. Aynı dönemde, ithalatın miktar yönünden yüzde 0,3, değer yönünden ise yüzde 24,8 oranında artış göstermesi ve çelik ürünleri dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020 yılının ilk 2 ayındaki yüzde 102,4 seviyesinden yüzde 89,6’ya gerilemesi rahatsızlık oluşturmuştur.

Özellikle yoğun koruma tedbirleri uygulayan ABD’ye ve AB ülkelerine yönelik ihracatımızdaki gerileme dikkat çekmektedir. ABD’ye yönelik ihracatımız yüzde 48,5 oranında gerilemiştir. AB ülkelerine yönelik ihracatımız ise son iki yıldaki kümülatif yüzde 34 oranındaki gerilemenin ardından, 2021 yılının ilk 2 ayında yüzde 20,2 oranında gerilemiştir. Bu sebeple özellikle AB Komisyonu tarafında hâlâ uygulanmakta olan koruma tedbirlerinin süresinin uzatılmaması ve ABD tarafından uygulanmakta olan yüzde 25 oranındaki koruma tedbirinin kaldırılmasının sağlanması önem taşımaktadır’’.