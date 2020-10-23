SunExpress, Lufthansa ile olan ortak uçuş anlaşmasını genişletiyor

SunExpress, Lufthansa ile devam eden ortak uçuş (codeshare) anlaşmasına kış sezonunda Frankfurt’u da ekliyor.

SunExpress, Lufthansa ile devam eden ortak uçuş (codeshare) anlaşmasına kış sezonunda Frankfurt’u da ekliyor. İki yıldır Münih’ten İzmir, Antalya ve Ankara’ya başarıyla sürdürülen ortak uçuşların ardından, Frankfurt’tan Sun Express’in Türkiye’nin bu üç önemli kentine düzenleyeceği haftalık uçuşlarda anlaşmaya dahil edildi. Anlaşma kapsamında, operasyonu havayolu şirketi tarafından yürütülecek olan bağlantılı uçuşlar, Lufthansa uçuş numaralarını da kapsayacak. Dolayısıyla aynı uçuş için bilet rezervasyonları, eş zamanlı olarak lufthansa.com ve havayolunun diğer tüm satış kanalları üzerinden yapılabilecek.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, kapsamı genişletilen anlaşma ile ilgili “Lufthansa ile başarılı ortaklığımızı önümüzdeki kış sezonunda Almanya’nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Çok sayıda cazip bağlantılı uçuşa ek olarak, Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcularımız artık Frankfurt Havalimanı Terminal 1’deki hızlı transfer ve bu terminalden sunulan bağlantılı uçuşlardan da rahatlıkla yararlanabilecek” şeklinde konuştu.

Havayolu şirketinin Münih’ten Ankara, Antalya ve İzmir’e ortak kod paylaşımlı bağlantıları devam ederken, Frankfurt’a ortak uçuşlar ise2020/21 kış sezonu uçuşları ile birlikte 25 Ekim’den itibaren başlayacak. Her iki havayolu şirketi de 2021 yaz sezonu için Frankfurt ve Münih kalkışlı pek çok uçuş için SunExpress ortaklığını genişletmeye hazırlandığını duyurdu.

Yeni başlayacak ortak Frankfurt uçuşları (kalkış destinasyonunun yerel saati ile) şu şekilde:

Haftada beş kez:

XQ 970 (LH 9417) ADB 12:35 - 14:00 FRA

XQ 971 (LH 9416) FRA 15:00 - 20:05 ADB

XQ 140 (LH 9595) AYT 11:00 - 12:50 FRA

XQ 141 (LH 9594) FRA 13:50 - 19:10 AYT

Her Pazartesi:

XQ 792 (LH 9589) ESB 17:10 - 18:55 FRA

XQ 793 (LH 9588) FRA 20:40 - 02:05 ESB