SunExpress, yolcularına daha fazla esneklik sunduğunu açıkladı

SunExpress, bilet tarifelerinde yaptığı değişikliklerle, pandemi döneminde beklenmedik nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen yolcularına maksimum esneklik sunduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in yolcularının ihtiyaçlarına göre güncellediği uçuş tarifeleri arasından SunClassic’i tercih eden yolcuların, artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar; SunPremium’u tercih edenlerin ise7 gün öncesine kadar ek bir ücret ödemeden rezervasyon değişikliği yapabildiği açıklandı. Bu sayede gelecek yaz sezonu için seyahatlerini şimdiden planlamak isteyen yolcuların, hiçbir endişe duymadan rezervasyonlarını yapabilecekleri belirtildi.

Ayrıca havayolu şirketinin, 31 Mart 2021’e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan yolcularına özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sunduğu vurgulandı.

Konu hakkında açıklama yapan SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, “Özellikle pandemi koşullarında misafirlerimiz, planlarının değişme ihtimaline karşı kendilerini güvende hissedecekleri bir havayolu ile seyahat etmeyi tercih ediyor. Güvenilirlik ve esneklik daima DNA’mızın bir parçası olmuştur. Şimdi daha fazla esneklik sunan rezervasyon seçeneklerimiz ile misafirlerimiz, seyahat planlamalarını kaygı duymadan yapabilecek. Hatta şimdiden gelecek yaz için planlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler” dedi.

Yeniden düzenlenen tarifelerin içerikleri şu şekilde açıklandı:

SunClassic

Kalkıştan 30 gün öncesine kadar bir defaya mahsus ücretsiz rezervasyon değişikliği (31 Mart 2021 tarihine kadar olan uçuşlarda)

35 kilograma kadar bagaj hakkı

Uçakta atıştırmalıklar ve iki adet içecek (Kış sezonunda Anadolu uçuşlarında geçerli değildir)

Standart koltuk seçimi

SunExpress your benefits programına 65 Puan kazanma

SunPremium

Kalkıştan 7 gün öncesine kadar bir defaya mahsus ücretsiz rezervasyon değişikliği

35 kilograma kadar bagaj hakkı

Uçakta Premium yemek ve iki adet içecek

Ekstra bacak mesafesi sunan XLeg koltuk seçimi

SunExpress your benefits programına 165 Puan kazanma