Suudi Arabistan’ın kesinti kararıyla petrol fiyatları artıya geçti

Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde sürpriz niteliğinde aldığı ek kesinti kararıyla piyasalar hareketlendi. Karar sonrasında Texas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 5’lik bir artışla 50 dolar seviyesine kadar çıktı. Pandemi nedenliyle alınması muhtemel kısıtlama kararıyla petrol talebinin yılın ilk çeyreğinde düşük seviyede kalabileceği öngörülüyor.

Petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının konferans yöntemiyle bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı sona erdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, basın toplantısında enerji piyasalarının desteklenmesine yönelik olarak günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini belirtti. Ekonomist Dr. Rahmi İncekara alınan bu kararın petrol piyasasına etkilerini değerlendirdi. İncekara, "Suudi Arabistan’ın bu hamlesi özellikle diğer ülkelerin ekonomilerini desteklenmesine yönelik önemli bir hamle olarak karşımıza çıktı. Ayrıca Rusya ve Kazakistan’ın gelecek 2 ay süresince petrol üretimlerini arttıracağı belirtildi. Rusya’nın üretimini şubat ayında 65 bin varil Kazakistan’ın ise 10 bin varil arttıracağı, ülkelerin mart ayında ise aynı üretim artışına devam edeceği belirtildi" dedi.

"Suudi Arabistan’ın kesintisi diğer ülkelere üretim artışını destekleyecek"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman’ın günlük petrol üretiminde 1 milyon varil ek kesintiye gidilmesinin diğer ülkelerin desteklenmesine yönelik önemli bir hamle olarak gördüğünü belirten Ekonomist Rahmi İncekara, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman basın toplantısında enerji piyasalarının desteklenmesine yönelik olarak günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini belirtti. Buna göre Suudi Arabistan’ın açıkladığı ek kesinti ile OPEC grubunun günlük üretim kesintisi Şubat ayında 8 milyon 125 bin varil, Mart ayında ise 8 milyon 50 bin varil olarak karşımıza çıkacak. Suudi Arabistan’ın bu hamlesi özellikle diğer ülkelerin ekonomilerini desteklenmesine yönelik önemli bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Suudi Arabistan’ın yapmış olduğu bu hamleyle diğer ülkeler üretimlerini arttırabilecek ve Suudi Arabistan’ın yapmış olduğu kesintiyi diğer ülkelerin üretim artışıyla beraber desteklenmesi söz konusu olacak” diye konuştu.

“Suudi Arabistan’ın kararı sonucu fiyatlar ve hisselerde artış söz konusu”

Suudi Arabistan’ın vermiş olduğu bu karar sonucunda petrol fiyatları ve hisselerde oynama olduğunu belirten İncekara, “Karar sonrası baktığımızda ABD tipi ham petrolde yüzde 5’lik bir artış söz konusu oldu. Pandemiden bu yana ilk kez 50 doların üzerine çıkan bir Brent petrolünü izledik. Aynı şekilde Brent kontratı da yüzde 5’e yakın bir artış kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri enerji hisseleri de bu karardan olumlu yönde etkilendi. Kaya petrol üreticisi olan EQ Resources hisseleri de yüzde 11’e kadar bir artış eğilimi gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşulları çerçevesi içerisinde toplanma kararı ve aynı şekilde bir sonraki ay içerisinde üretimi gülük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilmeye yönelik olan karar alındı. Karar sonrasında Texas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 5’lik bir artışla 50 dolar seviyesine kadar çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan dört yeni petrol ve doğal gaz yatağı buldu"

Suudi Arabistan’ın Petrol ve doğal gaz kaynaklarını genişletmeye yönelik olan hamlelerine devam ettiğini belirten İncekara, “Suudi Arabistan’da dört yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulundu milli petrol şirketi Suudi Aramco’nun ülkenin farklı yerlerinde dört petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduklarını açıkladı. Petrol ve gaz rezervi açısından tespitin yine Aramco tarafından sürdürüleceği belirtildi” ifadelerine yer verdi.

"Pandemi nedenli kısıtlamalar petrol talebini yılın ilk çeyreğinde düşük seviyede tutabilir"

Birçok ülkenin pandemi nedeniyle kısıtlama ve yasaklamalara gitmesinin ardından yılın ilk çeyreğinde petrol talebinin düşük olabileceğine değinen İncekara, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın pek çok ülkesinde kısıtlamalar, sınırlamalar ve kapanmalar söz konusu. Haliyle petrol talebinin özellikle yılın ilk çeyreği itibari ile düşük seviyede kalabileceği söyleniyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan’ın üretim kesintisine gitmesine sebebiyet verdiğini söylemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında üretim kesintisiyle beraber petrol fiyatlarının üst seviyede kalması temel unsur olarak değerlendirilmiş konumda. Özellikle yılın 2. çeyreği itibari ile aşılama çalışmalarının getirmiş olduğu sonuçlara göre petrol talebinde tekrar bir artış trendi söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.