Takımlar sahada yarıştı, GB kullanımı yüzde 245 arttı

20 pilot ve 10 takımın yarıştığı dünyanın en önemli spor organizasyonu Formula 1’in ardından ortaya dikkat çekici rakamlar çıktı. Yarışlar sırasında pist ve çevresindeki iletişimi kesintisiz ve hızlı şekilde sağlayan Turkcell’in şebekesinde kullanılan data miktarı, normal döneme göre bir günde yüzde 245 artarak, toplamda yaklaşık 3 bin GB (Gigabyte) oldu. Yarışseverlerin evlerinden takip ettiği Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini TV+ üzerinden takip edenlerin sayısı ise 350 bini aştı.

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1’de takımlar pistte kıyasıya yarışırken, Turkcell de İstanbul Park ve çevresindeki iletişimin hızlı ve kesintisiz olarak sürmesini sağladı. Etkinlik öncesi pist ve çevresindeki iletişim ünitelerinin kapasitesini artıran Turkcell, yurtdışından gelen ekiplerin artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için de bölgede gerekli tüm önlemleri aldı.

9 yıl aradan sonra İstanbul’da koşulan ve Lewis Hamilton’un birinciliğiyle sonuçlanan yarışlar sonunda ortaya çarpıcı internet ve konuşma rakamları da çıktı. Yarış ekipleri ve görevlilerin data kullanımı, antrenman, sıralama ve yarış günü dahil olmak üzere 3 gün boyunca toplamda 3 bin GB oldu. Artış miktarı sadece bir günde normal zamana göre yüzde 245 yükseldi. Konuşma süresi de aynı şekilde yüzde 109 artarak toplamda yaklaşık 40 bin dakika olarak gerçekleşti.

TV+ izleyici sayısı 350 bini aştı

Pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı Formula 1 yarışlarına Türk seyircisi ekran başında büyük ilgi gösterdi. Turkcell’in dijital televizyon uygulaması TV+ üzerinden 350 bini aşkın yarışsever Formula 1’i takip etti. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, TV+ tarafından yayınlanan ve bu sezon koşulan Formula 1 yarışları arasında en çok izlenen yarış olma unvanına da sahip oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak biz de üzerimize düşeni yaptık. Yarışlar boyunca gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların rahat ve kesintisiz olarak iletişim kurması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Pist ve etrafında normal zamanın çok üstünde ortaya çıkan kullanım miktarlarını şebekemizde doğru şekilde yöneterek, ülkemize yakışır bir hizmet verdik. Pandemi nedeniyle yarışları evlerinden izlemek zorunda kalan yarışseverlere Formula 1’in tüm heyecanını dijital televizyon platformumuz TV+ üzerinden yaşama imkanı sunduk. Güçlü altyapımızla ülkemiz için son derece önemli olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine destek verdiğimiz için son derece mutluyuz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin ülkemize tekrar kazandırılmasında rol oynayan ve başarılı bir organizasyonla ülkemizin adının tüm dünyada bir kez daha duyurulmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.