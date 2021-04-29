Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevu listeleri doldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 günlük tam kapanma kararı öncesi kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Kuaförler randevu sistemiyle müşterilerini kabul ediyor.
’’Randevu listelerimiz doldu’’
İstanbul’da faaliyet gösteren berber Emrecan Demir, kısıtlama öncesi çalışma sistemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ’’Pandeminin başından beri hijyen, temizlik kurallarına daha fazla önem veriyorduk. Koronavirüsün daha fazla yayılmaması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma öncesinde de son bir haftadır randevu listelerimiz doldu. Müşterilerimizle çok yakın mesafede çalışmak zorunda kaldığımız için aşılanma konusunda da hızlanma bekliyoruz. Bir an önce kısıtlamaların son bulup aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normal hayatımıza dönmeyi istiyoruz’’ dedi.Tam kapanmadan saatler önce berbere gelen müşteri Hamza Mantarcı, ’’Daha önce berberlerin kapalı olduğu kısıtlamada kendi saçlarımı kesmek zorunda kalmıştım. Tekrar aynı durumu yaşamamak için bir hafta öncesinden randevu alarak geldim. Kısıtlamalar boyunca koranavirüs tedbirlerine uyarak normalleşmeye dönmeyi umuyoruz’’ diye konuştu.