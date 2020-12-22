Tarım-GFE aylık yüzde 2,74 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 12,64, aylık yüzde 2,74 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre Tarım-GFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,41, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,79 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 12,18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 15,46 artış gösterdi.

Yıllık en fazla azalış yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,16 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,12 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 30,58 ile makine bakım masrafları, yüzde 20,18 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en az artış yüzde 0,78 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,46 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 1,62 ile veteriner harcamaları oldu. 2020 Ekim ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,04 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 3,68 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.