Tarım-GFE yıllık yüzde 8,11, aylık yüzde 1,43 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi Ağustos ayında yıllık yüzde 8,11, aylık yüzde 1,43 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini yayınladı. Buna göre Tarım-GFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,12 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,66 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,50, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 11,92 artış gösterdi.

Yıllık en fazla azalış yüzde 7,63 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 2,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 21,82 ile makine bakım masrafları, yüzde 10,37 ile hayvan yemi ve yüzde 9,73 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en az artış yüzde 0,05 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,58 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,95 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 2020 Ağustos ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,01 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,58 ile bina bakım masrafları oldu.