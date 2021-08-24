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Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi

TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.

Tarım sigortaları hakkında banka çalışanlarına eğitim verildi
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TARSİM, banka çalışanlarına tarım sigortaları hakkında eğitim verdi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, işleyişi, mevzuat, çalışma usul ve esasları hakkında bilgiler verilmesi amacıyla daha önce Denizbank çalışanları için düzenlenen banka eğitimi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları’nın çalışanlarına da düzenlendi. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde çeşitli tarihlerde yapılan uzaktan eğitimler, TARSİM ve Türkiye Sigorta’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

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