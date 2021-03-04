Tarım sigortası acente eğitimlerinin yeni durağı Antalya’ydı

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde, önceki haftalarda Denizli, Samsun, Sakarya ve Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik düzenlenen tarım sigortası konulu eğitimlerin bu haftaki durağı Antalya’ydı.

Çok yüksek katılımla ve interaktif bir ortamda gerçekleşen eğitim toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, SAİK Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve TARSİM birim yöneticilerinin yanı sıra Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri acentelerinin temsilcileri katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Günal, eğitim organizasyonunun düzenlenmesindeki kıymetli katkılarından ötürü Birlik temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek; iklim değişikliğinin yaşamsal sistemleri etkiler hale geldiği günümüzde, üreticilerin tarım sigortası konusunda bilinçlendirilmesi ve TARSİM’in yaygınlaştırılmasına ilişkin acentelere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemiz; bitki, toprak, iklim ve su kaynakları açısından dünya coğrafyasında önemli bir konumda. Antalya bölgemiz de elverişli iklim şartlarıyla, meyve ve sebze üretiminde, seracılıkta ve hayvancılıkta ülkemizin tarım faaliyetleri anlamında öne çıkan illeri kapsamaktadır. Ayrıca yine bu bölgemizde tarımsal üretim değerinin ülke ekonomimize olan katkısı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bu doğrultuda, Antalya bölgemizdeki tarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin devamlılığı için çok gerekli olan tarım sigortasının üreticiler nezdinde yaygınlaştırılması son derece önemli. Sizlerle el ele vererek, inşallah önümüzdeki dönemlerde Antalya bölge müdürlüğümüzün hizmet alanında yer alan illerde, tarım sigortasını tanıtarak, anlatarak; sigortalılık oranını çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.”

Eğitim programlarının, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde 11 yeni noktada daha düzenlenerek devam etmesi planlanıyor. Program kapsamında, mevcut uygulamaların yanı sıra 2021 yılı yenilikleri ve diğer önemli başlıklar hakkında da bilgilendirmelerde bulunularak, sorular yanıtlanıyor.