Tarım teknolojisine 6 milyon TL’lik yatırım

Re Pie, tarım ve hayvancılık alanında bir yatırıma imza attı. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım’a 6 milyon TL yatırım yaptı. HST Tarım A.Ş, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla çalışmalarına devam ediyor. Toplam portföy hacmini 3,6 Milyar TL seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım’a 6 milyon TL’lik yatırımını yaptı.

Tohumdan hasada ihtiyaçları teknoloji ile çözüyor

HST Tarım, çiftçilik ve hayvancılık faaliyeti ile uğraşan küçük ölçekli üreticilerin tohum, yem ve gübre gibi tüm tarım ve hayvancılık girdilerine uygun fiyatlarla hasatta, hayvan ya da ürün satışı ödeme alternatifleri ile ulaşmasını sağlıyor. Birçok üreticinin bilmediği ya da bilip de pahalı olduğunu düşündüğü teknolojik çözümleri ve makine öğrenmesine dayalı altyapısını tarıma entegre ediyor. Aynı zamanda zirai ve hayvan danışmanlığı, toprak analizine göre gübre ve tohum önerileri, hayvan cinsi ve ırkına uygun yem önerileri, uydu görüntüleri, meteoroloji verileri ve yağış radarlarından alınan veri analizleri vasıtası ile zirai ve hayvansal ürünlerin verimliliği artırıyor.

Teknoloji yatırımlarını hızlandıracak

Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu ile HST Tarım, Türkiye pazarında daha etkin olacağı belirtildi. HST Tarım A.Ş, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.