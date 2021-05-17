Tarım-ÜFE aylık yüzde 0,79 azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, nisan ayında yıllık yüzde 21,77 arttı, aylık yüzde 0,79 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’ de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,80 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 52,67 ile turunçgiller alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 38,73 ile lifli bitkiler, yüzde 28,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6,92 ile çeltik ve yüzde 14,10 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 13,99 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 13,06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 3,76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2,88 ile çeltik, yüzde 2,56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,00 ile lifli bitkiler oldu.

Nisan 2021’de, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 10 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 53 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.