Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 21,24, aylık yüzde 2,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,24, aylık yüzde 2,58 arttı. Tarım-ÜFE’ de (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,80 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,44 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,71, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,89, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,39 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış yüzde 2,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 12,15 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt,yüzde 15,18 ile lifli bitkiler ve yüzde 15,69 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,34 ile turunçgiller, yüzde 33,65 ile çeltik ve yüzde 31,98 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 0,04 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,11 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 0,26 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 7,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 7,01 ile lifli bitkiler ve yüzde 5,92 ile turunçgiller oldu.

Aralık 2020’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 5 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 54 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.