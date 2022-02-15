Tarım-ÜFE yıllık yüzde 52 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 52, aylık yüzde 14,83 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE’de, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,96 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,34, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,64 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 0,32 ile yağlı meyveler oldu.

Ocak 2022’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 13 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 5 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 68 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.