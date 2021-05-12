Tarıma verilen destekle reyonlara ürünün doğrusu geliyor

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’de tarımın sürdürülebilirliği adına yerli üreticiyi ve yerli tohum kullanımını destek vermeye devam ediyor.
“İzlenebilir gıda platformuyla ürün doğrusunu reyonlara getiriyoruz”“Doğru ürünü doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçlayarak, İzlenebilir Gıda Platformu’nu başlattık” diyen Kutay Kartallıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Platform ile artık “Doğrusu” söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde müşterilerimizin kalıntı içermeyen, sera sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli alım garantisi modeliyle çalışarak üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı bir şekilde üretim yapılmasını ve hasat gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını ve ne kazanacağını biliyor. Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarımıza, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlarımıza getiriyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye’nin birçok bölgesinden binlerce çiftçi ile çalışarak müşterilerimizin doğru ürünü tüketmelerini sağlıyoruz. Bu yolda başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.”