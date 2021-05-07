TARSİM: "Ayçiçeği ürününüz güvende"

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve ‘ayçiçeği’ ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin ‘ayçiçeği’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“1 dekarlık alanda sigorta bedeli 891 TL olan yağlık ayçiçeği ürününün sigortalanması halinde ‘dolu paketi’ için ödenecek tutar sadece 8 TL. Sigorta bedeli 1.625 TL olan çerezlik ayçiçeği ürününün sigortalanması halinde ise ödenecek tutar 15 TL.
Ayçiçeği ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ile yaban domuzu riskleri için bitkinin yeşermesinden ve filizlenmesinden itibaren başlıyor. Kuş zararında ise, dane olum ile hasat dönemi arasında teminat veriliyor.
Ayçiçeği, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu ve bu yıl itibarıyla teminat kapsamına alınan kuş zararı risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor.
Bu üründe poliçe kabul tarihi lokasyonlara göre değişmekte olup, 1. ürün için 10 Haziran, 2. ürün için ise 8 Ağustos tarihinde sona eriyor.Üreticiler, yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr’den detaylı bilgi edinebilir.”