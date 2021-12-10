TARSİM çalışanları, ‘Biz Bize Toplantısı’nda bir araya geldi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile TARSİM çalışanları, 3-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Biz Bize Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda, 2020 ve 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra hedef ve beklentilere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile TARSİM çalışanları, 3-5 Aralık tarihleri arasında, ‘Biz Bize Toplantısı’nda bir araya geldi. “Biz Bize Çok Güçlüyüz” ana temasıyla kurgulanan vizyon toplantısı kapsamında, 2020 ve 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra hedef ve beklentilere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın açılışında bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Günal, Biz Bize organizasyonunun, tüm yılın değerlendirilmesi ve hedeflerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizerek; TARSİM ailesinin, geride bırakılmaya hazırlanılan yılda, kurum politikasından ödün vermeden, sahada, üretici ve yetiştiricilerin yanında yer aldığını, çiftçilere fayda sağlamak üzere stratejilerini belirlediğini ve faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirtti ve bu zaman zarfında, TARSİM Sistemi’nin istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü aktardı. Konuşmasında, TARSİM’in çiftçi odaklı bir Sistem olduğuna da değinen Genel Müdür Günal, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde sahada olduklarını, ülkemiz tarımına ve çiftçisine katma değer sağlamak üzere aralıksız çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.