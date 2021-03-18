TARSİM, Kuzey Makedonya’daki Tarım Sigortaları Çalıştayı’na katıldı

TARSİM, 15-17 Mart tarihleri arasında Üsküp’te gerçekleştirilen Tarım Sigortaları Çalıştayı’na katıldı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ev sahipliğinde, 15-17 Mart tarihleri arasında Üsküp’te gerçekleştirilen Tarım Sigortaları Çalıştayı’nda, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi’ne ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Kuzey Makedonya’da tarım sigortaları havuzu sisteminin kurulacak olmasına ilişkin gerçekleştirilen Çalıştay’a Türkiye’yi temsilen, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet katıldı.

Kuzey Makedonya’daki tarım ve sigorta sektörlerinin masaya yatırıldığı ve ülkenin kendi dinamikleri çerçevesinde nasıl bir tarım sigortaları sistemine sahip olması gerektiğinin ortaya konulduğu Çalıştay’ın ilk gününde açılış konuşması gerçekleştiren Günal, tarımın insan neslinin devamı, sağlıklı beslenmesi, ülkelerin istihdamı ve kalkınması için stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek; bu alandaki risklerin yönetilmesi için atılacak her türlü adımı önemsediklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yurtdışına yönelik ziyaretlerimiz esnasında, TARSİM’in teminat kapsamının genişliği, sigorta ürünlerinin çeşitliliği, teknolojiye uyumu ve sürdürülebilir yapısı gibi pek çok noktada benzer sistemlerden ayrıştığını, daha ileri bir seviyede olduğunu ve ülkelere rol model olacak bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Yaşadığımız gelişmeler bizleri gururlandırıp, heyecanlandırıyor. Bugün aynı heyecanı, burada sizlerle birlikte yaşamaktan ötürü son derece mutluyuz.”

Genel Müdür Günal, Çalıştay’ın ikinci gününde gerçekleştirilen oturumda ise Türkiye’de tarım, tarım sigortalarının tarihsel gelişimi ve yasal çerçevesi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, Havuz Sistemi’nin temel özellikleri ve kurumsal yapısı, Devlet’in Sistemdeki rolü ve önemi, üreticiye sağlanan prim desteği, sigorta için gerekli olan koşullar, sigorta branşları ve kapsamdaki teminatların yanı sıra kuruluştan itibaren elde edilen sonuçlar gibi başlıklarda detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

Çalıştay’ın son gününde Türkiye ve Makedonya tarafından katılımcılar, çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi ve yol haritasının oluşturulmasına yönelik bilgiler taraflarca paylaşıldı.

Program, Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca’nın değerlendirmeleri ile sona erdi.