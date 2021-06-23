TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği’nin seminerine katıldı

TARSİM, 22 Haziran tarihinde Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği’nin (AIAG) Hasar Tespit Semineri’ne katıldı.
“TARSİM olarak hasar tespit süreçlerimizi tamamıyla dijitalleştirdik. Eksperlerimizde bulunan tabletler vasıtasıyla, sahada yapılan çalışmaların sonuçları, TARSİM uygulamasına kayıt edilerek, üreticilerimize ödenecek tazminat tutarlarının belirlendiği hasar oranı hesaplanıyor. Eksperler tarafından oluşturulan hasar raporları, aynı zamanda TARSİM çalışanları tarafından da kontrol ediliyor. Çilek ürününde, sağlıklı ve doğru hasat tespitinin yapılabilmesi için öncelikle çeşitlerin meyveye yatma eğilimlerinin bilinmesi gerekiyor. Çeşitler bir yıl içinde meyve verme sayısına göre sınıflandırılıyor. Çilekler, kısa gün çeşitleri (tek ürün veren çeşitler), nötr gün çeşitleri (yedi veren çeşitler) ve uzun gün çeşitleri (iki ürün veren çeşitler) olmak üzere üç sınıftan oluşuyor.”Verilen bilgiye göre, 5 kıta, 30 ülkeden 100’ün üzerinde üye şirketi olan Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG), 1951 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. 2008 yılında Birlik’e üye olan TARSİM, AIAG Kongresi’nin 36’ncısına 2022 yılının Haziran ayında İstanbul’da ev sahipliği yapacak. İki yılda bir farklı bir ülkede gerçekleştirilen kongrelerde, tarım sigortalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, tarımı gelecekte nelerin beklediği ve sigortacılık açısından neler yapılabileceği gibi konular değerlendiriliyor.