Tavuk eti üretimi Ağustos’ta azaldı

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 9,4 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4 ve tavuk eti üretimi ise yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 156 bin 605 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,3, tavuk eti üretimi yüzde 2,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,03 arttı.

Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 10,2 azalarak 156 bin 605 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 azalarak 89 milyon 389 bin adet oldu.

Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1 artarak 1,6 milyar adet oldu.

Ağustos ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 8,1 azalarak 5 bin 167 ton olarak gerçekleşti.