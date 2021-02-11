Tavuk eti üretimi Aralık ayında azaldı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, tavuk eti üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, hindi eti üretimi ise yüzde 21,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 181 bin 725 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, tavuk eti üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, hindi eti üretimi ise yüzde 21,7 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,6, hindi eti üretimi ise yüzde 2,4 azaldı.

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 7 artarak 181 bin 725 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,4 artarak 100 milyon 414 bin adet oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,7 artarak 1,7 milyar adet oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 1,8 artarak 4 bin 670 ton olarak gerçekleşti.