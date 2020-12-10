Tavuk eti üretimi Ekim ayında azaldı

Ekim ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, Tavuk eti üretimi 172 bin 439 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,6, tavuk eti üretimi yüzde 8,5, hindi eti üretimi ise yüzde 29,7 azaldı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 1,2 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 0,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

Ekim ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azalarak 95 milyon 754 bin adet oldu.

Aynı ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 artarak 1,7 milyar adet oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 8,7 azalarak 4 bin 168 ton olarak gerçekleşti.