Tavuk eti üretimi mart ayında arttı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 2,8, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,1 arttı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, hindi eti üretimi ise yüzde 27,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 196 bin 963 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 2,8, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,1 arttı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, hindi eti üretimi ise yüzde 27,5 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 3,5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7, hindi eti üretimi ise yüzde 24,3 azaldı.

Mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 24,1 artarak 196 bin 963 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 16,9 artarak 103 milyon 809 bin adet oldu.

Mart ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,6 artarak 1,7 milyar adet oldu.

Mart ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 6,5 artarak 3 bin 688 ton olarak gerçekleşti.