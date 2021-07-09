Tavuk eti üretimi mayıs ayında azaldı

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 2,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, hindi eti üretimi ise yüzde 20,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 179 bin 163 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 2,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, hindi eti üretimi ise yüzde 20,3 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,2, hindi eti üretimi ise yüzde 20 azaldı.

Mayıs ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 5,8 azalarak 179 bin 163 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 4,8 azalarak 99 milyon 189 bin adet oldu.

Mayıs ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,3 azalarak 1,57 milyar adet oldu.

Mayıs ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 6 artarak 4 bin 69 ton olarak gerçekleşti.