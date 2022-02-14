Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 21,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı kümes hayvancılığı üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 206 bin 677 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,67 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 21,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,7 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,6 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5, hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarak 206 bin 677 ton olarak gerçekleşti. Bu ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 artarak 115 milyon 739 bin adet oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,9 artarak 1,67 milyar adet oldu. Aynı ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 26,1 artarak 5 bin 677 ton olarak gerçekleşti.