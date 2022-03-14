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Tavuk eti üretimi yüzde 15,1 arttı

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Ocak ayında tavuk eti üretimi yüzde 15,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 azaldı.

Tavuk eti üretimi yüzde 15,1 arttı
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Ocak ayında tavuk eti üretimi yüzde 15,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 199 bin 454 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,67 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 15,6, tavuk eti üretimi yüzde 15,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 azaldı. Bir önceki ay 1 milyar 674 milyon 366 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 0,1 azalarak 1 milyar 672 milyon 183 bin adet oldu.

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