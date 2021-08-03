TBB’den, Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkür

Türkiye Bankalar Birliği, çalışan başına 5 adet fidan alınarak, birlik nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacağını açıklayan Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkür etti.
Yapılan yazılı açıklamada, ’’Azerbaycan Bankalar Birliği, ülkemiz de yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıklamıştır.
Azerbaycan Bankalar Birliği’nin kampanyası çerçevesinde Azerbaycan bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacaktır.Dost ve kardeş Azerbaycan’ın değerli bankalarının vermiş oldukları destek için Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkürlerimizi sunarız’’ denildi.