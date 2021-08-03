TBB’den, Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkür

Türkiye Bankalar Birliği, çalışan başına 5 adet fidan alınarak, birlik nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacağını açıklayan Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkür etti.

Azerbaycan Bankalar Birliği (ABA), orman yangınları ile mücadeleye devam eden Türkiye’ye destek olmak ve yangından zarar gören ormanları eski haline getirmek için Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) çalışmalarına katılacağını ve Azerbaycan’daki bankacıların, Türkiye’ye yaklaşık 100 bine yakın fidan göndereceğini duyurdu. TBB, Azerbaycan Bankalar Birliği’nin fidan bağışı ile ilgili teşekkür metni yayınladı.

Yapılan yazılı açıklamada, ’’Azerbaycan Bankalar Birliği, ülkemiz de yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıklamıştır.

Azerbaycan Bankalar Birliği’nin kampanyası çerçevesinde Azerbaycan bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacaktır.

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın değerli bankalarının vermiş oldukları destek için Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkürlerimizi sunarız’’ denildi.