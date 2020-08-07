banner3088

TCMB: ’’10 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü’’

PİYASA GELİŞMELERİNE İLİŞKİN MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA YAPILDI. AÇIKLAMADA, ''LİKİDİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE 10 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE PİYASA YAPICI BANKALARA AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE TANINAN LİKİDİTE İMKÂN LİMİTLERİ YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. GÜNCELLENMİŞ LİMİTLER KONUSUNDA BANKALARA AYRICA DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR’’ DENİLDİ.

TCMB: ’’10 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü’’

Piyasa gelişmelerine ilişkin Merkez Bankası’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ’’Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır’’ denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki hareketliliğe ilişkin ilk adımını attı. Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Yapılan açıklamada, ‘’Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır’’ denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar halk plajlarına kavuşuyor
Avcılar halk plajlarına kavuşuyor
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3211