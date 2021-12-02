TCMB Başkanı Kavcıoğlu: “Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

“Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz” diyen Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi için sınırlı alan kaldığının altını çizen Kavcıoğlu, “Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. TCMB’nin piyasaya müdahalesi oynaklığı gidermeye yönelik. Kurun kendi kendine dengelenmesini bekliyoruz. Kurun istikrar ve dengeye kavuşacağını düşünüyoruz. Çok güçlü bir maliye tarafımız ve bütçe dengemiz var. Fiyat artışı geçici, önemli bir kısmı enflasyona dönüşmeyecek” diye konuştu.

Kavcıoğlu, 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükselişin devam ettiğini, yabancı para mevduatında sınırlı azalış gerçekleştiğini belirterek “Kısa sürede çok daha düşük seviyede enflasyon gözlemlenecek. Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” dedi.