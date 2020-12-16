TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız."

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız."

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız."
TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız."
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