TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dan (TCMB) yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Merkez Bankası ile Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, ’’Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır’’ denildi.