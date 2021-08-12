TCMB ile Kore Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında ikili para takası anlaşması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kore Merkez Bankası ile ikili arasında ikili para takası anlaşması yapıldığını duyurdu. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacak.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, bugün yürürlüğe giren Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasına imza atmışlardır. Anlaşma, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee tarafından imzalanmıştır.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır.

Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.”