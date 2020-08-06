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TCMB: “Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir”

PİYASALARDAKİ GELİŞMELERDEN SONRA MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA YAPILDI. AÇIKLAMADA, “SON DÖNEMDE AÇIKLANAN VERİLER İKTİSADİ TOPARLANMANIN GÜÇ KAZANDIĞINA İŞARET ETMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA AĞUSTOS BAŞI İTİBARİYLE İKTİSADİ FAALİYETTEKİ NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE, HEDEFLİ İLAVE LİKİDİTE İMKÂNLARI KADEMELİ OLARAK AZALTILACAKTIR. ÖTE YANDAN, PİYASALARDA OLUŞAN FİYAT GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENMEKTEDİR” DENİLDİ.

TCMB: “Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir”

Piyasalardaki gelişmelerden sonra Merkez Bankası’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir” denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek eldeki bütün araçların aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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