TEGEP’ten Vestel’e üç ödül

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu’nun (TEGEP) Öğrenim ve Gelişim Ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, üç kategoride 2 altın ve 1 gümüş ödülün sahibi oldu.

Kurumlardaki başarılı uygulamaların görünür hale gelmesi ve ödüllendirilmesini, iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaşmasını amaçlayan TEGEP’in (Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu) Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, geliştirdiği projelerle Eğitimde En İyi Dijital Çözüm Kategorisi ve En İyi Eğitim ve Gelişim Programı Kategorisi’nde altın ödül alırken, Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Programı Kategorisi’nde gümüş ödülün sahibi oldu.

Vestel Müşteri Hizmetleri Servis Akademi’nin kendi dalında uzman ve teknik kadrolar yetiştirmek amacı ile 2013 yılında hayata geçirdiği Uzmanlık Eğitimleri projesi En İyi Eğitim ve Gelişim Programı Kategorisi’nde altın ödülün sahibi oldu. Proje kapsamında verilen eğitimler ile sahada hizmet veren teknisyenler ürün grubu bazında kurulum, müşteri bilgilendirme, arıza tespit ve çözümlerinde uzmanlaşmış, Müşteri Temsilcileri ise bilgi seviyesi yüksek, problem çözebilen, müşteri ilişkileri yönetiminde başarılı, iletişim ve empati becerileri güçlü, ’Profesyonel Müşteri Temsilcileri” haline geldiği belirtildi. Beyaz eşya ürünleri için arıza teşhis ve çözüm sürelerinin kısaltılarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen Beyaz Eşya Hata Kodları Uygulaması ise Eğitimde En İyi Dijital Çözüm Kategorisi’nde altın ödüle hak kazandı.

Şirketin Kadın Teknisyen Eğitim Projesi ise Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Programı Kategorisi’nde gümüş ödülün sahibi oldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen şirket, bu proje ile kadın çalışanların yetkinliklerini artırarak, iş hayatı içindeki varlıklarını kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmelerini amaçlıyor. Hem müşteri hem de çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışan şirket, ürettiği teknolojili ürünlerin yanı sıra kullanıcılarının ve çalışanlarının daha iyi deneyim yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor.