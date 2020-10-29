Teknosa “Teknolojinin Gücü” paneli ile Dijital Topuklar Zirvesi’nde

‘Kadın için Teknoloji’ projesiyle kadınların dijital okur-yazar olmasına 13 yıldır destek veren Teknosa, Türkiye’nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar’a katılıyor.
Moderatörlüğünü Teknosa Kurumsal İletişim Müdürü Yonca Erkan’ın yapacağı panelde, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, kadınların sesini duyurmasında, örgütlenmesinde teknoloji ve dijitalin katkıları, kadın hakları konusunda farkındalık adına sosyal medyanın etkisi üzerine konuşacak. Panelin diğer katılımcısı Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise Sabancı Vakfı’nın kadın alanındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, pandemi döneminde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirdikleri çalıştayın çıktılarını paylaşacak.
Panelde ayrıca Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF iş birliğiyle yakında hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bilgi verilecek.